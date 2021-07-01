С четверга, 1 июля, Австрия позволила свободный въезд украинским путешественникам. Однако гражданам Украины нужно пройти полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter. Так, отныне для въезда в Австрию без регистрации и карантина необходимо предъявить сертификат о полном вакцинацию от коронавируса. При этом последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, и не позднее 270 дней. В Австрию пускать туристов, которые прививались следующими вакцинами: Comirnaty от BioNtech / Pfizer; Vaxzevria COVID — 19 vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India; Janssen от Johnson & Johnson; mRNA — 1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Sinovac. Для въезда в Австрию с регистрацией и карантином потребуется подтверждение об отрицательном результате теста на COVID — 19 (ПЦР тест, не старше чем 72 ч.або тест на антигены, не старше чем 48 часов.) И 10-дневный карантин после в съезда. Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. В частности, медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская / официальная справка о антитела, не старше 90 дней). Также для въезда в страну потребуется онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance-PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at. После въезда в Австрию нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда. Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающих вместе с вакцинированными взрослыми, необходимо будет предъявить тест, но в этом случае они не подлежат карантину. Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.