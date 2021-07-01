Сегодня, 1 июня, было принято внесенный президентом Владимиром Зеленским закон "О коренных народах Украины". Министерство иностранных дел Украины приветствует соответствующее решение Верховной Рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Эмине Джапаров.

По мнению первой заместителя министра иностранных дел, действие документа является первым фундаментом деоккупации Крыму.

"Это историческое решение, которое крымскотатарский народ ждал десятки лет", — отметила Эмине Джапаров.

Стоит отметить, что документ поддержали 325 народных депутатов. Согласно закону, отныне представители коренных народов Крыма имеют возможность выступать на международной арене в составе украинской делегации.

Напомним, что РБК-Украина рассказывал, что именно предусматривает закон о "Коренные народы Украины".