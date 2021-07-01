Магнитные бури способны влиять на здоровье человека и его настроение. Это явление характеризуется вспышками на солнце, следствием которых появляется большое количество заряженных частиц в космическом пространстве. Как только эти балансирующие частицы достигают атмосферу Земли — происходит геомагнитное колебания.Какие дни в июля 2021 г. года могут стать опасными для здоровья?

Магнитные бури более сильное влияние оказывают на физически ослабленных людей и тех, у кого есть хронические заболевания — их называют метеозависимыми. Однако и совершенно здоровые люди могут отреагировать на геомагнитные колебания — у них может появиться головная боль, раздражительность, измениться настроение. Могут быть проявления апатии, агрессии, сонливости или бессонницы и невозможность сконцентрироваться.

Календарь магнитных бурь на июль 2021

По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первой половине июля ощутимых магнитных колебаний не прогнозируется. И после сильной магнитной бури в середине июня мы получим достаточно длинный отдых.

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В середине июля нас может накрыть мощной магнитной бурей, которая вызовет не только ухудшение самочувствия, но и спровоцирует расстройства нервной системы — срывы, агрессию, перепады эмоций, апатию или депрессию.

Эта буря накроет Землю 15 июля.

Еще один небольшой вспышка ожидается в конце июля — 29 числа. Эта буря будет средней мощности.

Как пережить магнитные бури Спите не менее 8:00 в сутки. Не нарушайте режим сна и следуйте время отхода ко сну и пробуждения постоянно. Питайтесь правильно — больше фруктов и овощей, больше воды. Меньше острых и вредных блюд, минимум алкоголя и кофе. Делайте зарядку, совершайте пешие прогулки, дышите свежим воздухом. Снять напряжение поможет контрастный душ или расслабляющая ванна. Держите под рукой необходимые лекарства и проконсультируйтесь с врачом по поводу хронических заболеваний. Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений. Постарайтесь в такие дни не выполнять работу на максимуме сосредоточенности или монотонную.

