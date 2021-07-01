В Киеве сегодня ночью 1 июля водитель Запорожца не справился с управлением и перевернулся на бок. При этом машина сильно пострадала, особенно крышу. Но днем авто уже видели на дороге в общем потоке машин. Это видно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале. "Если кто обеспокоен судьбой Запорожца — можете успокоиться. Ездит себе и дальше по дорогам общего пользования", — говорится в сообщении к видео. Ранее также было опубликовано видео после аварии, на котором видно, как Запорожец лежит на крыше, и несколько человек его переворачивают и ставят обратно на колеса. Похоже, что у машины погнулся только кузов, потому что она на ходу, и может ехать сам. Пользователи сети шокированы, что человек ездит на таком разбитом авто и шутят, что уже можно срезать крышу, чтобы был кабриолет. живущий; Уже проще кабриолет сделать; Вечный авто, не продашь, в ремонте не капризное; Скоро кабриолет будет, только домой доедут; Легче новый купить чем ремонтировать; И в огне не горит, и в воде не тонет; Это украинский качество; В отличие от автора, он едет по правилам … Может на ремонт везет. Напомним, Украинская показали необычный гибрид Porsche и "Запорожца". Мы также писали о том, что в сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец".