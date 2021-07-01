В Министерстве иностранных дел надеются, что через две недели украинцы смогут посещать страны Европейского союза.

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал «Интерфакс-Украина».

Как известно, каждые 2 недели страны ЕС пересматривают перечень государств для свободного въезда. Накануне Европейский союз возобновил свободный въезд для граждан 12 стран.

По словам представителя МИД, в рекомендациях Европейской Комиссии нет политики. Рекомендации формируются, в числе прочего, на основе четырех факторов:

коэффициент сообщений о новых случаях коронавируса на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней,

количества тестов за 7 дней,

уровня положительных тестов и природы вируса, наличия более опасных штаммов.

«Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра», — рассказал спикер.

При этом он рассказал, что рекомендация Европейской Комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной. То есть страны Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия.

Напомним, 1 июля Европейский союз запустил цифровые COVID-сертификаты для поездок внутри сообщества.

Украинцы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac (Китай), смогут посетить 32 страны.