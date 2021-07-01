Украинцы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac (Китай), смогут посетить 32 страны.

Об этом говорится в материале «Страны».

Пока что Европа закрыта для нас, туда пускают только тех, кто получил препараты, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson. В Украине только избранных вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. В основном у нас используют дженерик AstraZeneca — CoviShield (Индия), SKBio (Южная Корея), а также CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай).

Кроме Украины CoronaVac используют еще в 32 странах. Среди них популярные среди туристов Турция, Египет, Таиланд, Доминикана.

В каких странах прививают CoronaVac

Как известно, 1 июня Всемирная организация здоровья утвердила CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Еще до выводов ВОЗ CoronaVac начали использовать в 33 странах, в том числе в Украине:СНГ — Азербайджан, Армения;Европа (не входят в ЕС) — Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Северный Кипр (не греческий Кипром, там вакцина не одобрена). Африка и Ближний Восток — Бенин, Джибути, Египет, Ливия, Сомали, Судан, Тунис;Латинская Америка и Карибский бассейн — Бразилия, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Парагвай, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор;Азия — Восточный Тимор, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Турция, Филиппины.

Издание отмечает, что со справкой о вакцинации украинцев пустят далеко не во все перечисленные страны — каждая страна принимает решение индивидуально. Те, кто привился CoronaVac и получил сертификат, могут не сдавать ПЦР-тесты перед поездкой в Турцию, Тунис и Египет.

В часть перечисленных стран украинцы сейчас и так могут въехать без тестов — в Македонию, Албанию, Доминикану, Мексику. В Китай и Индонезию въезд закрыт с любыми документами.

В Чили до 15 июля пускают иностранцев исключительно с разрешением на проживание в стране. Они должны предварительно сдать тест ПЦР и оформить страховку на сумму 30 тысяч долларов.

А вот в Эквадор украинцев пустят даже с тестом ПЦР. Тем, кто вакцинировался CoronaVac, это не нужно. Что касается Таиланда, то с 1 июля там открывают для туристов остров Пхукет.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать вакцины против COVID-19.

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран в связи со смягчением действий ограничений из-за пандемии COVID-19. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.