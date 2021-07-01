В Киеве женщина стала жертвой мошенников — по данным «Дії» они взяли кредит. При этом у женщины не было ID-карты и персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Сейчас ей нужно выплатить 11,6 тыс. грн, из которых сам кредит это чуть меньше 2, 5 тысячи гривен.

Об этом в Facebook сообщил специалист по информационной безопасности Константин Корсун:

«Гражданка Украины Людмила Ж. «взяла кредит» через приложение «Дія». Конечно, она этот кредит не брала. Конечно, она даже не зарегистрирована в Дії. Конечно, на момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты (а был старый бумажный паспорт-книжечка). Никому не сообщала свои пароли, не отдавали телефон, осознавала возможные последствия».

«Обозреватель» пишет, что мошенники взяли кредиты на имя женщины в двух учреждениях – MILOAN, которое предоставляет онлайн-кредиты, и в приложении Monobank от АО «Универсал Банк». В последнем банке оперативно поняли, что имеют дело с мошенниками и закрыли кредитную историю.

Впоследствии киевлянка обратилась с жалобой в финансовое учреждение, предоставившее кредит – но там ответила, что нет никаких оснований считать, что договор о кредитовании был подписан с посторонними лицами.

Тогда женщина поехала в Днепровский райотдел милиции и написала заявление о совершении в отношении себя мошеннических действий. Следователь ответил женщине, что позвонит ей, как что-нибудь выяснит. Спустя три месяца после преступления, потерпевшей никто не позвонил.

Несмотря на то, что чиновники и правоохранители пытаются разобраться в этой ситуации, коллекторы требуют от женщины выплатить кредит, который она никогда не брала. По состоянию на 7 июня 2021 «долг» потерпевшей составляет 11 677,50 грн, из которых 2430 гривен – это тело кредита, а остальные проценты за пользование им.

В Министерстве цифровой трансформации Украины уверяют, что приложение полностью защищено от мошенников. Там добавили, что в декабре 2020 года команда ведомства на платформе Bugcrowd при поддержке агентства по международному развитию США (USAID) провела тестирование на нахождение возможных ошибок в Дії:

«Этические хакеры со всего мира подтвердили надежность Дії во время проведения программы Bug Bounty. В приложении не выявили уязвимостей, которые бы влияли на безопасность. Найдено два технических бага низкого уровня. Они сразу же были исправлены специалистами проекта Дія».

Киевлянка Татьяна Хода жалуется, что мошенники обчистили ее зарплатную карту и при этом ПриватБанк даже не прислал СМС-уведомление, хотя на карте был установлен лимит на переводы.

Напомним, накануне в работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.