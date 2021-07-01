Верховная Рада своим решением переименовала поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Инициативу о переименовании населенного пункта, которая поступила от Донецкой областной военно-гражданской администрации, поддержал 301 народный депутат.

Член профильного комитета, нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подтвердил, что Нью-Йорк – историческое название данного населенного пункта. Он носил его до 1951 года, пишет «Обозреватель».

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшем в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. После установления советской власти жители поселка были изгнаны в Амурскую область РФ, где основали одноименное поселение, ныне ликвидированное, а поселок в Украине был заселен новыми жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В связи с началом «холодной войны» Указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.