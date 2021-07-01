Украинские военные при помощи воздушных шаров запустили в небо над оккупированным Донбассом гигантский флаг Украины.

Как сообщает 72 отдельная механизированная бригада (ОМБр) им. Черных Запорожцев в Facebook, акцию приурочили ко Дню Конституции и 7-й годовщине освобождения от российских войск Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Запуск происходил из окрестностей шахты «Бутовка».

Военные напомнили оккупантам, что украинский флаг обязательно будет развеваться над Донецком.

«Также наш флаг является напоминанием местному населению, что о них помнят и не забывают», – говорится в сообщении.



Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса. Киев отмечает, что паспортизация — это нарушение минских соглашений.