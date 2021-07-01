Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина, который снова назвал украинцев и россиян одним народом.

Зеленский в интервью «Интерфакс-Украина» подчеркнул, что между ними много общего, но украинцы и россияне не один народ.

По мнению украинского президента, у украинцев и россиян есть общая часть истории, родственники, память и общая победа над фашизмом. Он также подчеркнул, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то «в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг»:

«Невозможно одновременно говорить о «братском народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе».

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что украинцы и россияне это два разных народа. По его словам, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.

