Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые должны обеспечить комплексное реформирование сферы градостроительства. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в Facebook. "Ключевые для реформы в сфере градостроительства законопроекты №5655 и №5656 принят в первом чтении Приветствую решение парламента, которое приближает нас к полноценному завершения важных изменений в градостроительной отрасли. Принятие этих законов обеспечит прозрачность процедур. И мы наконец преодолеем коррупцию, которая десятки лет процветала в сфере архитектурно-строительного контроля. Также принятие законопроектив позволит максимально автоматизировать услуги в этой области ", — подчеркнул Алексей Чернышев. Чернышев также отметил, что для разработки законопроекта был проведен системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства. В то же время он поблагодарил за плодотворное сотрудничество в разработке законопроекта народным депутатам, представителям Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, саморегулируемых организаций и строительного рынка. Предложенные законопроектом № 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" изменения касаются, в частности: минимизации бумажного документооборота между субъектами градостроительства; цифровизации процессов и регистрационных процедур в строительстве; разграничение градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора в сфере градостроительной деятельности; усиление роли органов местного самоуправления — в частности, они получат расширенные полномочия по контролю объектов строительства, которые строятся самовольно; определения участников строительства, их прав и обязанностей, а также ответственности каждого из них и тому подобное. Друзья, супер новость! Более года тяжелой совместной работы и мы приблизили реформу градостроительства к финишной … Posted by Алексей Чернышев on Thursday, July 1, 2021 Алексей Чернышев добавил, что законопроект № 5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности" должен обеспечить комплексную реформу системы архстройконтроля и системы предоставления административных услуг по государственной регистрации в сфере градостроительной деятельности. Напомним, что в комитете ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности начала работать рабочая группа по наработке согласованной концепции и подготовки текста законопроекта по совершенствованию положений Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Ранее министр Алексей Чернышев сообщил о том, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, направленных на комплексные изменения в сфере градостроительства.