Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады относительно законопроекта об олигархах в Украине. Этот документ был предложен именно главой государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента в Twitter. Глава государства подчеркнул, что украинские олигархи должны отойти в прошлое и стать просто крупными бизнесменами. "Благодарю Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизацию. Олигархи — это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", — сказал Зеленский. Напомним, сегодня народные депутаты приняли в первом чтении предложенный Зеленским закон о борьбе с олигархами. РБК-Украина также рассказывал, как голосовали депутаты за закон об олигархах.