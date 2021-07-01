Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не смог однозначно ответить на вопрос, не будут ли сорваны поставки в Украину китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech после скандала с нарушения прав уйгуров в регионе Синьцзян.

Напомним, ранее Associated Press сообщало, что 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран о нарушении прав уйгуров в Китае. Однако затем после угроз прекратить поставки вакцин отозвала свою подпись. Посольство Китая отрицает, что выдвигался какой-либо ультиматум.

В интервью liga.net Кулеба заявил, что история еще до конца не отыграна.

«Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача — выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель», — отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac (Китай), смогут посетить 32 страны.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать вакцины против COVID-19.

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран в связи со смягчением действий ограничений из-за пандемии COVID-19. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.