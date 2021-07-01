Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года. Повышение получили более 5 млн человек.

Подробную инфографику опубликовал Пенсионный фонд Украины.

Напомним, с 1 июля 2021 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 1769 грн до 1854 грн.

«Пересчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума проведен около 9,13 млн человек, размер пенсий увеличен 5,42 млн человек, средний размер их повышения — 49,35 грн», — сообщили в ПФУ.

Также был проведен перерасчет страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая за это время не повышалась.

В пределах максимального размера пенсии установлена ежемесячная доплата в размере до 100 грн. Пенсии повышены для 203,2 тысяч человек. Средний размер повышения — 75,68 грн.

Ранее, в социальных сетях украинцы уже высмеяли очередное повышение пенсий в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине повысят пенсии сиротам и лицам с инвалидностью и некоторые другие выплаты с 1 июля 2021 года