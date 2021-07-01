Газоснабжающие компании Украины опубликовали месячные тарифы на газ для населения на июль. Так, в июле цены вырастут, однако цены на годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Подробности опубликовало профильное издание «Газправда«, которое занимается ценовым мониторингом.

В июле 2021 года базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

А месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне — 11,94 гривен за кубометр).

Как мы уже рассказывали ранее, Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией возможность нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита.