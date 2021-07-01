Журналист и пранкер Василий Крутчак позвонил писательнице Ларисе Ницой от имени игрока сборной Артема Довбика и пообещал говорить на украинском. Ранее она назвала футболиста «московитом» из-за комментария на русском языке.

Запись разговора обнародовали на YouTube-канале ISLND TV. Так, «Довбик» извинился за общение на русском и попросил писательницу обнародовать об этом сообщение.

В обмен на это он пообещал публично рекомендовать людям покупать ее книги.Мужчина также заявил, что сборная якобы за свой счет организует для Ницой перелет в Рим на поединок Евро-2020 против Англии. В то же время писательница во время разговора одобрительно отреагировала на такую инициативу.

Также Ницой заявила, что хотела бы лично встретиться с Довбиком и сделать совместное фото, чтобы украинцы знали, что конфликт исчерпан.

В конце концов Ницой обнародовала сообщение, в котором рассказала об этом разговоре. По словам писательницы, она долго разговаривала с Довбиком по телефону.

Однако отметим, что в конце поста Ницой все же предположила, что это может быть розыгрыш.

«И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?» — написала писательница.

https://www.youtube.com/watch?v=5yoGxhlCp9A&ab_channel=ISLNDTV

Напомним, после матча Евро-2020 против Швеции игрок сборной Украины по футболу Артем Довбик давал комментарий журналистам на русском языке. Поэтому Ницой обнародовала возмутительный пост.

«Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском», — написала Ницой.

Довбик стал героем матча против Швеции, поскольку именно его гол на 121-й минуте поединка вывел украинскую сборную в четвертьфинал Евро-2020, где она сыграет с Англией.

Как мы уже рассказывали ранее, на трибунах стадиона в Глазго, где проходил матч между сборными Украины и Швеции, мужчине с российским флагом разорвали футболку, выхватили триколор и нанесли удар по лицу — в сети есть снимок, на котором российский фанат держится за челюсть.