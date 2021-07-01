Верховная рада одобрила закон президента Владимира Зеленского о коренных народах. Согласно документу, такими народами в Украине будут признаваться крымские татары, караимы и крымчаки.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 июля. Документ поддержали 325 народных депутатов.

Закон дает определение понятию «коренной народ Украины». Это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны.

«Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки», — указано в документе.

Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

«Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины», — гласит текст закона.

А также, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта.

Также, Госдума РФ приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины».