Реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 году выросли на 1,0%. Рост значительно сократился в сравнении с четвертым кварталом прошлого года (5,8%).

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики Украины.

Так, доходы населения Украины составили 983,6 млрд гривен, расходы — 1067,0 млрд гривен, сокращение сбережений — 83,4 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18010 гривен.

Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

По Данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году — на 11,5% и в 2015 году — на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился — в 2016 году — 2,0%, в 2017 году — на 10,9%, в 2018 году — на 10,9%, в 2019 году — на 9,0%.

Как мы уже рассказывали ранее, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины снизилась на 44 гривны и составила 13 499 гривен по состоянию на май 2021 года.

В то же время, зарплату свыше 15 тысяч гривен насчитали для 25,1% работников на украинских предприятиях.