С 1 июля 2021 года в Украине начинает работать рынок земли — граждане страны могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. При этом под запретом купли-продажи останутся государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли.

Напомним, в марте депутаты приняли законопроект 2178-10, которым отменили мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения (действовал с перерывами с 1917 года).

Экономическая правда подчеркивает, кроме государства и территориальных общин владеть землей смогут граждане Украины. Они смогут приобрести не более 100 гектаров «в одни руки» — через связанных лиц можно будет купить больше (надо будет только объяснить происхождение средств).

С 2024 года доступ к рынку с/х земли получат юридические лица, а максимальный объем владений возрастет до 10 тыс га.Тарифы на газ, курс доллара и рынок земли: что изменится для украинцев в июле

Иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Когда он состоится – не известно. При этом, независимо от результатов референдума, иностранцы не смогут покупать землю в 50-километровой зоне от границы Украины.

Издание отмечает, что сельхозземля занимает более 70% территории страны. По данным Госгеокадастра, площадь зарегистрированных земельных участков равна 32,3 млн га, из которых 19,9 млн га оформлены в аренду.

Выставить участки на продажу могут 6,9 млн частных владельцев, которым принадлежит 27,6 млн га сельхозземли. Средний размер участка – 4,5 га.

Госгеокадастр подсчитал, что нормативная денежная оценка 1 га пашни составит от 21 тыс грн до 34 тыс грн в зависимости от региона.

По прогнозам Минагрополитики, средняя стоимость гектара земли сразу после открытия рынка составит около 50 тыс грн. Минэкономики ожидает, что дальше земля ежегодно будет дорожать на 10-15%.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко ранее обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.