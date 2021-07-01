Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 2 июля по Украине. По ее прогнозу, в большинстве областей снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы.

Своим прогнозом она поделилась в Telegram.

Температура воздуха будет низкой в ​​западных областях: 22-27 градусов, высокой на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами: 27-32 градуса. В среднем по Украине 25-30 градусов выше нуля.

В дневные часы в центре и на юге будет светить солнце.

В Киеве в пятницу ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Днем до 28 градусов.

В ближайшие дни в Украине, говорит синоптик, ожидаются периодические дожди, грозы, в среднем будет 25-30 градуса. В Карпатах холоднее 14-17 градусов. Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

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