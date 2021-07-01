С 1 июля украинцам пересчитают месячные тарифы на газ, пенсии, также нас ждут новые тарифы на электроэнергию.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».Пенсии

С 1 июля в Украине пересчитают прожиточный минимум для нетрудоспособных, вместе с тем увеличится максимальная и минимальная пенсии. Кроме того, поднимут также доплаты за стаж сверх нормы. Итак:

минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн (на 85 грн);

максимальная пенсия увеличится с 17 690 грн до 18 540 грн (на 850 грн);

надбавка за сверхстаж (за каждый год) увеличится с 17,69 до 18,54 грн (на 8,5 грн).Заробитчане

Заработная плата для украинских заробитчан, например, в соседней Польше, стартует от 24 тыс. грн в месяц. По подсчетам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, около 5 млн украинцев вынуждены работать за границей в разных странах мира. Примерно 50-60% из них работают нелегально. Украинцы трудоустраиваются в других странах в обход закона по ряду причин. Прежде всего многие привыкли нелегально работать и в Украине, потому такая возможность их не пугает. При этом, к примеру, Польша создала для украинцев особые условия трудоустройства: рабочим помогают пересечь границу, оформить документы, предоставляют жилье. Курс доллара

В июле курс доллара может снова опуститься до отметки ниже 27 грн/$, в целом будет находиться в коридоре до 27,4 грн/$. Причин для этого несколько: с одной стороны цены на сырье, которое экспортирует Украина, выросли, с другой – спрос на валюту внутри страны остается на низком уровне

Новые тарифы на электроэнергию

С 1 июля в Украине введут новые тарифы на электроэнергию. В Кабмине уже анонсировали, что повышение не коснется тех, кто потребляет до 100 кВт*час в месяц. Остальным же по разным оценкам придется платить до 2,5 грн за каждый кВт*час. По разным оценкам, для тех семей, которые используют много тока, цена может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час. Рынок земли

Стоимость гектара по разным оценкам достигнет 50 тыс. грн. Стоит отметить, что покупать землю смогут далеко не все.

Покупателями могут быть:

те, у кого есть сельскохозяйственное образование или опыт работы в сельском хозяйстве, или кто занимается ведением товарного сельскохозяйственного производства;

юрлица, которые занимаются ведением сельскохозяйственного производства.