В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 1 июля — практически во всех областях пройдут дожди с грозами.

Синоптики предупреждают, 1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха будет колебать от 23-29 градусов на западе до 28-31 на юге и востоке. Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Сильный дождь и ветер наделал бед в Москве. 28 июня в российской столице затопило улицы, метро, ветер срывал со зданий крыши и валил строительные краны.

Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села.

В Кагарлыке Киевской области молния попала в автомобиль, который в этот момент двигался по дороге. В нем находилось четверо людей.