В 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) украинцев — это больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума, напомним, составлял 2078,4 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3847,2 гривен в месяц. В 2019 году доходы ниже минимума получили 23,1% граждан.

По данным Госстата, в 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

С 1 июля украинцам пересчитают месячные тарифы на газ, пенсии, также нас ждут новые тарифы на электроэнергию.

С 1 июля 2021 года в Украине начинает работать рынок земли — граждане страны могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. При этом под запретом купли-продажи останутся государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли.