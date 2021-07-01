В Полтаве суд признал мужчину умершим еще при жизни. Решение о признании Анатолия Маковского мертвым принял Шишацкий районный суд по представлению жены Анатолия, женщина не имела связи с ним более 3 лет и подала на пособие для сына «в связи с потерей кормильца».

Как сообщает Суспільне Полтава, о своей смерти мужчина узнал случайно. Когда он вышел из тюрьмы, собирался восстановить идентификационный код в налоговой, где ему и сказали, что он «мертв».

«Мне звонят, говорят: «Так и так, понимаете, вы мертвы». Я говорю: «В каком смысле?». «Так вот, мы послали на Киев запрос», выдали, что Шишацкий суд меня в 2010-м году похоронил. Я в шоке», — рассказывает полтавчанин.

Судья комментировать на камеру инцидент отказался, а в документе, который прислали журналистам, говорится, что в 2007 году мужчина ушел из дома и не вернулся, никто из родственников не знал, где он находится. Женщине было сложно воспитывать сына, она намеревалась оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Все это время Анатолий жил в Полтаве.

«Я жил здесь все три года. Я здесь вырос, здесь родился. Я же не обязан сидеть в той деревне. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, никакого, ничего. Эти три года они просто так просидели, пробили, думают: «Да, судим, может где-то сидит, а может убили». Это надо все делать. Они просто отнеслись халатно», — жалуется мужчина.

https://www.youtube.com/watch?v=_GYVwmxq0kY

Как сообщалось ранее, полиция сообщила о подозрении еще одному фигуранту дела об изнасиловании и смерти 16-летней Марии Бондаренко в селе Бреусовка Полтавской области.

Под Полтавой человек распространял листовки среди учеников младших классов различных школ непристойного содержания, предлагая мальчикам сняться в интимной фотосессии за деньги.