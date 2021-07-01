Проект закона об олигархах не направлен против крупного бизнеса, который честно ведет свои дела. Ключевым моментом законопроекта является четкое определение статуса олигарха, правовых последствий такого статуса и обязанности должностных лиц, которые будут контактировать с олигархом. Об этом заявил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "Мы хотим создать новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Олигархи является источником деструктивную для экономики, общественных отношений и всей государственной системы. С чем соглашается большинство украинский, поэтому президентская инициатива понятна обществу и имеет самую широкую поддержку ", — объясняет Корниенко. По его словам, законопроект внедряет четкие критерии определения олигарха: монополист, который участвует в политической жизни, влияет на медиа и имеет активы более 2227000000 грн. Если три из четырех критериев совпадают, человека заносят в реестр олигархов на основании представления Кабмина, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Именно Совет нацбезопасности и обороны формировать список олигархов, ведь проблема олигархической экономики и влияния олигархата определена угрозой национальной безопасности государства. Все данные реестра будут в открытом доступе с возможностью копировать, распечатывать и распространять ее с сайта СНБО. Результатом попадания в реестр есть ряд последствий, отмечают в СН. "Прежде всего, это прозрачность путем подачи деклараций. Это запрет участвовать в финансировании политических партий, запрет участия в большой приватизации. Но кроме этого это еще и прозрачность финансовых операций в соответствии с законом о финансовом мониторинге и требования прозрачности со стороны развитых стран", — объясняет народный депутат фракции СН, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. По его словам, это не наказание или дискриминация определенных влиятельных и состоятельных лиц. "Речь идет не о санкциях и не об ответственности — сам по себе статус олигарха это не преступление, у нас нет такой уголовной статьи. Это совокупность норм, определяющих статус лица, имеющего влияние на бизнес, политику и медиа, определяет, что это негативно сказывается на жизни всего общества и содержит перечень норм, которые позволяют предотвратить негативное влияние этого лица на общество ", — констатирует Гетманцев. Одной из основных тезисов законопроекта является требование к госслужащим подавать декларации о контактах с олигархами. "Общество должно понимать, почему с таким человеком контакт, например, судья или депутат. Это абсолютно нормальное требование для прозрачности работы людей, которые осуществляются государственные полномочия", — объясняет Корниенко. Парламентарии считают, что статус олигарха иметь и еще одно серьезное последствие: это будет восприниматься на Западе негативно, ведь там понятия олигархия и коррупция почти тождественны. Человек, который получит такой статус, сразу столкнется с проблемами в банках, на биржах, в контактах с политиками. Кроме того, законопроект позволяет избавиться тех критериев, по которым человека вносят в реестр олигархов, например, избавиться части активов, или отказаться от политической деятельности и заняться исключительно развитием бизнеса. Именно недовольством олигархов в монобильшости объясняют ожесточенную критику законопроекта при его рассмотрении в сессионном зале парламента. "Можно посмотреть, кто как голосовал за этот законопроект, и кто его не поддержал. Понятно, что это те, кто не представляет, как заниматься политикой без финансовой и медийной поддержки олигархов", — считает Корниенко. По его словам, главное то, что парламент уже проголосовал за президентский законопроект в первом чтении. И если ко второму чтению будут конструктивные идеи, как усилят базовый закон о деолигархизацию, они могут быть учтены. "Но если кто-то попытается завалить его" поправочный спамом ", президент может обратиться за поддержкой непосредственно к обществу, я имею в виду вынесение этого вопроса на референдум. А настроения людей к олигархам известны, и общество потребует жесткого отношения ко всем, кто думает, будто время олигархов еще не закончился ", — отметил Корниенко. Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах основы. За документ проголосовали 275 нардепов.