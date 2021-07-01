В Украине зафиксировано 705 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Вчера были госпитализированы 464 человека, умер — 51, выздоровели — 1 719 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 235 801 человек;

выздоровели — 2 168 387 человек;

умерли — 52 391.

Напомним, 1 июля Европейский союз запускает в действие COVID-сертификат.

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран в связи со смягчением действий ограничений из-за пандемии COVID-19. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.