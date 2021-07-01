Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать вакцины против COVID-19.

Такое заявление сделала руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен в Twitter.

По ее словам, у специалистов пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно:

«В настоящий же момент мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз».

При этом О’Брайен уточнила, что организация одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, поскольку данные о такой смешанной иммунизации уже есть: «Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию».

