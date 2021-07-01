В Европе уже сложились три условия для очередной волны коронавируса. Среди них появление нового штамма "Дельта", который приводит к росту госпитализаций и летальных исходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге. По его словам, до августа европейский регион не будет полностью вакцинирован от коронавируса и отмены на этом фоне карантина, включая свободное перемещение между странами, создает значительные риски новой вспышки инфекции. Клюге отметил, что на сегодня сложились три условия для возникновения осенью новой волны коронавируса в Европе. Среди них: появление новых штаммов коронавируса; дефицит вакцин; ослабление карантинных мероприятий, в том числе разрешение на свободное передвижение. Представитель ВОЗ подчеркнул, что действующие вакцины эффективны против штамма "Дельта" при условии получения двух уколов. При этом он отметил низкие темпы прививочной кампании в ряде европейских стран. "Мы видим, что во многих странах дела идут хорошо, но правда в том, что средний охват вакцинацией в (европейском — ред.) Регионе составляет всего 24%, и, что еще более важно, половина наших пожилых людей и 40% медицинских работников все еще не защищены ", — сказал он, добавив, что это недопустимо и далеко от рекомендованных 80% охвата взрослого населения. Напомним, спецпосланник ВОЗ по борьбе с COVID — 19 Дэвид Набарро заявил, что появление новых вариантов коронавируса и в дальнейшем будет оставаться проблемой. Ранее сотрудник ВОЗ Сумь Сваминатан предупредить, что индийский вариант коронавируса "Дельта" вдвое заразнее, чем исходный штамм, обнаруженный в Ухане.