Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если российского коллегу интересует решение ряда кризисных вопросов.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России», — заявил Зеленский.

При этом президент России Владимир Путин 30 июня, в ходе прямой линии с гражданами, заявил, что не знает, о чем может говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что украинцы и россияне это два разных народа. По его словам, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.