Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 — эти страны признали все препараты, которыми прививают в Украине.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Австрия и Нидерланды разрешили въезд украинцам при наличии сертификата полной вакцинации против COVID-19 за 14 дней до въезда. Также там признали все вакцины, которыми проводят прививки в Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вакцину от COVID-19 Covishield, которую используют в Украине, уже одобрили семь стран Евросоюза.

Украинцы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac (Китай), смогут посетить 32 страны.

Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции надеются, что в ближайшее время украинцев, которые были привиты против COVID-19 препаратами CoviShield и CoronaVac, смогут свободно посещать страны Европейского союза.