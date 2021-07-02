Вооруженные формирования Российской Федерации с 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрел позиций украинских военных и гражданских объектов в зоне ООС велся из минометов и артиллерийских систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС). "С начала сегодняшнего дня, 2 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении. В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82 — го калибра, а у населенного пункта Гнутово-120-го калибра. У Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра. Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и частному сектору Авдеевки. В Луганской области зафиксировано полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков силы ООС открывали огонь. Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность. Отметим, ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация вывела в море весь Черноморский флот из-за межнациональных учения Sea Breeze 2021.