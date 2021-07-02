На Донбассе через несколько месяцев может произойти экологическая катастрофа.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников:

«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области».

По его словам, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Одновременно с этим глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Пока радиационный фон там в пределах нормы.

В июне на Донбассе погибли двое защитников Украины. Оба были в составе операции объединенных сил с 2015 года.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.

