На Донбассе через несколько месяцев может произойти экологическая катастрофа.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников:
«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области».
По его словам, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.
Одновременно с этим глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Пока радиационный фон там в пределах нормы.
В июне на Донбассе погибли двое защитников Украины. Оба были в составе операции объединенных сил с 2015 года.
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.