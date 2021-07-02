Еврокомиссия и глава европейской дипломатии Хосеп Боррель объявили об обновлении программы сотрудничества ЕС со странами "Восточного партнерства". На развитие восточных партнеров решили выделить 2300000000 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Как заявили в Еврокомиссии, обновленная программа сотрудничества с "Восточным партнерством" направлена на увеличение торговли, увеличение рабочих мест, укрепление демократических институтов и верховенства закона, поддержку перехода к "зеленым" и цифровых технологий. Выделенные средства планируется потратить на реализацию ряда главных целей до 2025 года, в частности на: поддержку 500 000 малых и средних предприятий; строительство и модернизацию 3 тысяч километров автомобильных и железных дорог; борьбу с гибридными и киберугрозами; борьбу с коррупцией; сокращение потребления энергии; помощь в вакцинации медработников; поддержку гражданского общества и независимых СМИ. В страны "Восточного партнерства" относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.