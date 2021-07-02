На матче сборной Украины со Швецией в 1/8 финала Евро 2020 случился забавный эпизод, который не попал в трансляцию игры на телеканалах. Так, после финального свистка на поле прорвался радостный болельщик, который смог добежать до игроков команды Андрея Шевченко, при этом ловко уклоняясь от преследователей. Видео этого момента опубликовано в Instagram группы "dynamo_ontour". На кадрах видно, как после второго гола сине-желтых в ворота соперника на последних минутах матча, когда футболисты занимали Артема Довбика, на поле внезапно выскочил фанат. Человек без верхней одежды со стороны сектора стадиона у ворот перепрыгнул через ограждения, и побежал в центр поля и распростертыми объятиями. Его сразу же попытался задержать спортивный блюститель порядка, схватив за ногу, но порыв болельщика оказался сильнее цепкие руки преследователя. Работник охраны никак не успевал за фанатом, который продолжал свой "марафонский забег". Несколько раз возникали моменты, когда казалось, что болельщика вот-вот поймают, но мужчина смог добежать до футболистов сборной Украины уже в центре поля, при этом даже сбив с ног другого преследователя, а вскоре и сам упал, но продолжал радоваться победе сине-желтых . "Когда эмоции зашкаливают! Друзья, как вам забег? .. Этот невероятный фантастический вечер мы будем вспоминать еще долго. Украина, вперед!" — говорится в описании к видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катай за Динамо (@dynamo_ontour)

Видео: после победного гола Довбика на матче Украина — Швеция торжествующий болельщик прорвался на середину поля В сети этот эпизод вызвал восхищение, в комментариях даже приветствуют переполненного эмоциями болельщика, который взял такую большую дистанцию в своем порыве радости. Этого момента я не видел Марафонец Огонь! Крутой забег! Браво! Столько пробег. Ранее мы писали, что появилось яркое видео всех голов сборной Украины на Евро 2020 в четырех матчах.