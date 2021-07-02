Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова.

Первые подробности сообщает агентство Reuters.

У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. Другие подробности произошедшего, в том числе есть ли погибшие, пока неизвестны.

«У Boeing 737 начались проблемы с двигателем после вылета из Гонолулу. Самолет пытался вернуться в аэропорт, однако пилотам пришлось посадить его на воду», — сообщили в эфире телеканала.

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