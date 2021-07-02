Государственная служба статистики констатирует, что в 2020 году доля расходов украинцев на коммуналку не изменилась.

Так, по данным Госстата, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, в 2020 году составили 9523,6 гривен.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки ушло 48,1% (в 2010 году — 51,6%).

Расходы на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в 2020 году составили 12,9%. Доля практически не изменилась по сравнению с 2019 годом (13,0%). Минимальной доля была в 2010 году — 7,6%, максимальной в 2017 году — 15,4%.

Ранее сообщалось, что цены на продукты, в частности овощи, фрукты, ягоды, начинают снижаться. Все дело в том, холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи.Цены на продукты в Польше практически не отличают от украинских, только некоторые товары в начале лета там дороже.