Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2021 установил официальный курс евро на уровне 32,41 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 5 июля установлено на таком уровне: 32,4107 гривен за евро (-0,1120 грн). При этом курс евро на 2 июля составляет 32,5227 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс снизился после двухдневного роста.

Скриншот bank.gov.ua Межбанк На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,46 гривен за евро .. Курс евро в покупке составляет 32,44 гривен за евро.