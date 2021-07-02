Служба охраны государственной границы Литвы требует ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным потоком мигрантов из Беларуси. Только за последние сутки пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. "Центр чрезвычайных операций подал предложение Министерства внутренних дел объявить чрезвычайное положение. Мы надеемся, что министерство оценит наш запрос и примет соответствующие решения", — сказал заместитель председателя пограничной службы Видас Мачайтис. Отмечено, что за прошедшие сутки были задержаны 150 нелегалов. "Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то в этом году мы уже имеем более 800 — поток увеличился в одиннадцать раз", — подчеркнул Мачайтис. По его словам, под жилье этим людям планируют обустроить помещение школы. "Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", — рассказал заместитель председателя пограничной службы. Он отметил, что помещение на заставах в Вареные и Вильнюсе заполнены. "В настоящее время люди просто сидят на полу, поскольку в наших заведениях не предусматривалась такое большое количество беженцев", — отметил Мачайтис. Он также подчеркнул, что потоки нелегальных мигрантов являются рекордными. "Задержать 161 нелегала за две ночи — таких цифр в истории нашей службы еще не было", — сказал Мачайтис. Напомним, что сегодня, 2 июня в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начнут охранять границу Литвы с Белоруссией.