Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции надеются, что в ближайшее время украинцев, которые были привиты против COVID-19 препаратами CoviShield и CoronaVac, могли свободно посещать страны Европейского союза.

Такое заявление в ходе встречи с журналистами сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ, — это нарушение международного права:

«Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признанная ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок».

Он напомнил, что CoviShield как продукт AstraZeneca и CoronaVac признаны ВОЗ, но европейский регулятор EMA до сих пор их не признает у себя:

«Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение. Но даты не говорят. Это не значит, что вопрос не двигается с места».

Ляшко говорит, что Украина договаривается о признании сертификатов вакцинации со всеми странами Евросоюза:

«Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться об взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами».

Как сообщалось ранее, вакцину от COVID-19 Covishield, которую используют в Украине, уже одобрили семь стран Евросоюза.

Украинцы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратом CoronaVac (Китай), смогут посетить 32 страны.