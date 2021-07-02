Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект "Об общегосударственной целевой и социальную программу" Питьевая вода Украины "на 2022 — 2026 годы". Документ зарегистрировали под №5723 в пятницу, 2 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Последний этап прохождения документа — передан на рассмотрение руководству. Главным по его наработке определили комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Согласно закону, на реализацию мероприятий программы за пять лет нужно 28600000000 гривен, из которых 19900000000 гривен — из государственного бюджета, 11600000000 гривен — из других источников. Новая программа должна заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы. В пояснительной записке к законопроекту указано, что на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей (Львовской — 95% и Черновицкой 91%). Так, всего по Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов. Однако только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения. Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 000 человек. Напомним, Кабмин одобрил этот проект с своем заседании 30 июня. Как писало РБК-Украина, по прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.