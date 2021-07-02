В Украине на этой неделе заметно подешевела малина. Снижение цен связывают с увеличением предложения на рынке. Об этом сообщает EastFruit. Так, в настоящее время практически все хозяйства южных областей приступили к сбору урожая ягоды. Также свои коррективы внесла и погода. Кроме того, на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, заметно способствовало ее быстрому созреванию. На малину? Оптовые партии малины поступают в продажу по 60-120 грн / кг, что в среднем на 48% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время, несмотря на резкое снижение цен на сегодня малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем в 1,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Как рассказали производители, цены на ягоду продолжат снижаться и дальше. польза малины Ягода содержит большое количество витамина С и не теряет целебные свойства после термической обработки, поэтому она незаменима при простудных заболеваниях. Кроме того, в малине содержится салициловая кислота, которая оказывает жаропонижающее действие. Поэтому малина по праву считается "натуральным аспирином». Но в отличие от лекарств, ягоды не раздражают слизистую желудка. Включение в рацион ягод способно улучшить аппетит и положительно влияет на питание мозга и сердечно-сосудистой системы — все из фруктозу и глюкозу, которые содержатся в малине. Калорийность малины довольно низкая — 46 ккал, что дает возможность является ее при похудении без вреда для фигуры. Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, кому строго запрещено есть малину. Также в Украине начался сезон вишни и эксперты назвали цену ягоды.