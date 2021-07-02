Популярная украинская ведущая и блоггер Рамина Есхакзай пару месяцев назад официально объявила о помолвке со своим возлюбленным, адвокатом Евгением Прониным. Вполне закономерно, что после такого ответственного шага пары, 29-летней журналистке стали поступать вопросы о детях. Рамина призналась — рожать самостоятельно она не готова, а вот усыновить или удочерить ребенка школьно возраста не против. Об этом Есхакзай завявила в рамках свежего выпуска "Люкс подкаста" на YouTube- канале "Люкс ФМ". Вместе с ведущим Анатолием Анатолича они обсудили идеологию "чайлдфри". Рамина отметила, что пока в роли мамы себя не видит, но не исключает, что в будущем задумаетс о детях и посвятит себя маеринству. Она сделала достаточно смелое заявление. "В моей системе координат никогда не было представления картинки мира с мужем, с детьми и с животиком. Я когда об этом думаю и представляю себя в этой роли, у меня это вызывает негативные эмоции. Но зато, когда я представляю, что рядом со мной взрослый ребенок, то это для меня в удовольствие. Я готова рассмотреть вариант, чтобы не рожать ребенка, а взять ее из детского дома ", — рассуждает Рамина.

Рамина призналась, что пока мамой стать не готова Ведущая готова усыновить или удочерить ребенка лет 7, чтобы повести ее в первый класс. Почему? Все просто — первые годы жизни малыша с ним необходимо постоянно быть рядом и уделять макисмум внимания, а на это у ведущей просто нет ни времени, ни сил. "У меня нет эмоциональных сил для того, чтобы воспитать ребенка. А рожать, ее чтобы потом говорить, "зачем я тебя родила", "я устала", "ты погубил нашу жизнь", и "мы с мужем из-за тебя ссоримся" … зачем это? Если у меня и так идет выгорание от моей ютьюбе-карьеры, а так еще и дети. Нужно как-то рационально распределять свое время ", — считает она. Рамина призналась, что обсуждала с женихом вопрос детей, и не увидела у него желание стать отцом, так что пока позиция "чайлдфри" устраивает их обоих. Напомним, что ранее Рамина Есхакзай пожаловалась на последствия засилья комаров в Харькове.