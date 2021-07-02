Международная организация труда проанализировала данные стран, что вводили приватизацию пенсий, и рекомендует Украине воздержаться от введения второго уровня реформы.

Такое мнение в интервью «Фактам» высказал старший специалист по вопросам социальной защиты Международной организации труда Кеничи Хиросе.

По его словам, самая большая проблема Украины — дефицит бюджета солидарной системы Пенсионного фонда. Не решив эту проблему, вводить второй уровень преждевременно, ведь эффективность такого шага будет сомнительной:

«Если смотреть на страны, которые пошли по пути приватизации пенсий (полная или частичная передача взносов государственного пенсионного фонда в частные руки), то ни в одной из них не оправдались ожидания от введения второго уровня». Тарифы на газ, курс доллара и рынок земли: что изменится для украинцев в июле

Хотя эксперты и утверждают, что благодаря обязательному накоплению пенсий удастся увеличить размер выплат, однако это не совсем соответствует действительности.

По словам Хиросе, относительно процента, который составляет пенсия по отношению к предыдущему заработку, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40%, то в странах, где ввели второй уровень, он не увеличился. Например, в Венгрии он снизился на 12,5% для людей с 20-летним страховым стажем. А у людей с 30-летним страховым стажем падение составило 18%. В Польше с 67% после приватизации коэффициент снизился до менее чем 40%.

Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года. Повышение получили более 5 млн человек.