Президент России Владимир Путин за нового закона может использовать военных для необоснованного блокады Керченского пролива. Российская сторона пренебрегает правами Украины как морского страны. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Отметим, накануне Путин подписал закон о предоставлении Росгвардии права осуществлять блокаду Керченского пролива. "Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море", — отметил Николенко. Он подчеркнул, что на сегодня под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Керченский мост, энергомост и газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом. "Этот закон грубо пренебрегает правами Украине как прибрежного государства по Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море на свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы ", — добавил Николенко. Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права. Напомним, весной Россия ко всему прочему на полгода запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в районе Крымской акватории.