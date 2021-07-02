Из-за масштабных международных учений Sea Breeze-2021, Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Дом» представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По мнению разведчика, Россия боится потерять доминирующую роль на севере Черного моря. При этом, Скибицкий считает, что попытки России продемонстрировать готовность применить силу не соизмеримы с потенциалом тех стран, которые участвуют в учениях Sea Breeze-2021.

Он констатировал, что еще с 2015 года РФ начала стремительно наращивать военную составляющую в оккупированном Крыму, и во время международных военных морских учений отрабатывает различные способы и методы поражения группировок других государств.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что НАТО проводит масштабные учения Sea Breeze, чтобы «накачать» Украину оружием.

