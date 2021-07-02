Погода в Украине на выходных существенно не изменится — ожидаются временами грозы, а температура будет колебаться в пределах 25-29 градусов.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, прохладнее будет на западе: 21-27 градусов, жарче на юго-востоке и востоке: 28-32 градуса, в среднем по стране ожидается 25-29 градусов.

Грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически, при грозах есть вероятность сильных ливней, шквалов и града.

В Киеве 3-4 июля ожидается 26-28 градусов. Прогнозируются кратковременные грозовые дожди.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Сильный дождь и ветер наделал бед в Москве. 28 июня в российской столице затопило улицы, метро, ветер срывал со зданий крыши и валил строительные краны.

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