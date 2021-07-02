Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 июня — 2 июля 2021 купил на межбанковском валютном рынке 26 млн долларов. При этом не продавал валюту на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ). НБУ выходит на межбанк с интервенциями пятую неделю подряд после паузы в апреле-мае. При этом положительное сальдо операций сократилось вдвое по сравнению с прошлой неделей, когда оно составляло 48500000 долларов. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 973 300 000 долларов и продал 169 500 000 долларов. Сальдо интервенций составило 803 800 000 долларов. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2021 купил на межбанковском валютном рынке 682800000 долларов и продал 99500000 долларов. Положительное сальдо составило 583 300 000 долларов.