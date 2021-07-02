Правоохранители продолжают расследовать жуткое убийство 8-летнего Ибрагима Оглы. Напомним, в июне в городе Покров Днепропетровской области был задержан мужчина, который убил 8-летнего мальчика и спрятал его тело в канализационном коллекторе.

Как сообщает ТСН, 8 лет назад в том месте, где обнаружили Ибрагима, нашли зарезанным родного брата матери мальчика — Зины. Еще одно мумифицированное тело со связанными руками и ногами обнаружили там же около полутора лет назад.

Издание отмечает, что преступление произошло в заброшенном магазине, возле которого и находится канализационный коллектор. Местные жители рассказали, что брата Зины, вероятно, убили в районе девятиэтажного дома недалеко от этого магазина. Ему тогда было 23 года. Труп лежал на балконе три дня. Затем его сбросили в канализационный колодец. Нашли его, когда начали проверять коллекторы. Артема якобы убили ровесники. Их нашли и осудили за убийство и издевательство над трупом.

А полтора года назад в этом же районе нашли еще один труп — связанную по рукам и ногам женщину, на вид которой было около 45—60 лет. Она якобы раньше любила выпивать с семьей мальчика. Ее тоже обнаружили случайно.

Местные жители говорят, что мама мальчика — Зина — вспыльчивая и скандальная женщина, могла и поднимать руку на сына. При этом Ибрагим был с особыми образовательными потребностями и учился по программе спецшколы. Занятия он посещал, уроки не срывал. Поэтому вопросов к родителям у педагогов не возникало.

Отца ребенка никто не видел. Зина живет с сожителем — неким Павлом. В день исчезновения Ибрагима, по словам соседей, женщина якобы выпивала с двумя другими мужчинами. Затем она осталась с одним из них. А ребенка увел мужчина, которого затем задержали.

Об исчезновении мальчика Зина сообщила в полицию только через два дня. Через четыре тело Ибрагима нашли кинологи. Параллельно с правоохранителями искать Ибрагима стали волонтеры и знакомые семьи. Почему мать так поздно обратилась в полицию, женщина не уточняет.

В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что 33-летний подозреваемый в совершении преступления ранее к уголовной ответственности не привлекался.

«Местный житель со своей знакомой распивал спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина решил отомстить женщине. Он заманил мальчика в заброшенный дом и задушил. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 („Умышленное убийство“) УК Украины. Подозреваемый находится под стражей», — цитирует ресурс слова пресс-секретаря прокуратуры в Днепропетровской области Александры Сараевой.

Как сообщалось ранее, в Никополе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Анастасия Карнаух пропала 14-го июня, и после пятидневных поисков была обнаружена мертвой в промышленной зоне в кустах — за зданием бывшей ниточной фабрики.

В ночь на 8 июня в селе Грубское Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару.