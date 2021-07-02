Сегодня состояние АО "Укрзализныця" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныци" предложила Кабинету министров изменить кадровую политику. Об этом рассказала председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина по результатам заседания комиссии. "Состояние, в котором сейчас оказалась УЗ, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать по железной дороге пассажиров. Неспособно она перевезти и все грузы, транспортировка которых необходимо для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия — последствия будут катастрофическими ", — заявила Гришина. По ее словам, пассажирские перевозки УЗ постоянно сокращаются, а это значит, что теряется мобильность населения. Сейчас даже не представляется возможным вернуть объемы перевозок до уровня 2019 года. Прогнозы экспертов ВСК на этот год также печальные — пассажироперевозки будут не более 65% от уровня 2019 Кроме того, за последние 5 лет падают даже пригородные перевозки — более чем 52%. Сокращаются и грузоперевозки, а это свидетельствует о другой проблеме — увеличивается количество грузовых перевозок автотранспортом. "Если говорить о конкуренции с дорогами, в 2019-2020 годах грузооборот на УЗ и на дорогах почти сравнялся. Такого никогда не было. На дорогах был потерян весовой контроль и аграрный бизнес перешел на дороги — там, где дешевле. И параллельно УЗ не справлялась , увеличивались сроки доставки грузов и с точки зрения услуги она стала менее конкурентоспособной ", — сказал присутствовавший на заседании министр инфраструктуры Александр Кубраков. Еще одна проблема нацперевизника — низкие зарплаты и сокращения работников. "В области является нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово идут с УЗ. Такие действия правления УЗ и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников — в частности тех профессий, обеспечивающих перевозочный процесс" , — отметила председатель ВСК. В критическом состоянии находится также инфраструктура и подвижной состав. Как показывает анализ ВСК, начиная с 2016 г.. АО "Укрзализныця" финансирует ремонт переданных ему основных фондов почти в три раза меньше нормативной потребности, искусственно сокращает операционные расходы. Таким образом, правление и наблюдательный совет, Мининфраструктуры ежегодно представляют на утверждение Правительства занижены на 63% плановые затраты на ремонт основных фондов, чем системно и сознательно уничтожают эксплуатационные возможности инфраструктуры. "Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие", — заключает Юлия Гришина. В ВСК констатируют, что все реформы в УЗ сведены к плодиння ненужных департаментов и филиалов, раздувание управленческого штата и изменения вывесок. Программа реформирования железнодорожной отрасли полностью провалена и это срочно нужно исправлять, заявили в комиссии. Напомним, вчера стало известно, что движение товарных поездов "Укрзализныци" под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизтоплива, о чем сообщил глава департамента управления движением железной дороги Александр Ткаченко. По его словам, уже остановлено 59 грузовых поездов, 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, и если ситуация не изменится, железнодорожном движения Ивано-Франковской, Ровенской дирекции Львовской регионального филиала грозит полная остановка.