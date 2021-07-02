В Виннипеге (провинция Манитоба в Канаде) представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев Виктории и Елизаветы II.

Как сообщает CBC, все произошло в четверг, 1 июля, когда в стране отмечали День Канады. Мероприятие проходило под лозунгом Every Child Matters (Каждый ребенок имеет значение). Напомним, накануне в Канаде на месте школ-интернатов обнаружили массовые детские захоронения.

Памятники были установлены перед зданием законодательного собрания Манитобы. Протестующие сначала облили монументы краской, а затем сбросили памятники с пьедесталов, воспользовавшись веревками.

На днях в Канаде обнаружены сотни захоронений рядом с бывшей резидентской школой для детей индейцев. Страшную находку обнаружили в районе интерната Мэривел, который работал в 1899-1997 годах в провинции Саскачеван. Там обнаружили 751 безымянную могилу. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.

Кроме того, ранее аналогичные захоронения были найдены в провинции Британская Колумбия. В конце мая были обнаружены останки 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 до 1978 года и был своего рода лагерем перевоспитания для представителей коренных народов. До конца 1960 годов резидентская школа находилась в ведении католической церкви, затем она перешла под управление канадского правительства. Некоторым из погибших детей было всего три года. Когда и при каких обстоятельствах они погибли, пока неизвестно. Раскопки были проведены по инициативе одной из местных индейских общин.

По данным местных индейских общин, школа-интернат в Камлупсе была крупнейшей среди аналогичных заведений в Канаде. Они существовали с конца XVII века и до 1990-х годов, финансировались правительством, а управлялись по большей частью церковными и религиозными организациями. При этом дети семей коренного населения направлялись в интернаты принудительным образом с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, из 150 тысяч воспитанников 130 резидентских школ от побоев и болезней скончались не менее 3,2 тысячи. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.